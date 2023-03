Rohingya: incendio nel campo profughi in Bangladesh. Iacomini (Unicef), “molti ora sono in condizioni disperate”

“Domenica un incendio di vaste proporzioni ha devastato il campo profughi di Balukhali a Ukhiya, nel distretto di Cox’s Bazar in Bangladesh, lasciando 12.000 rifugiati Rohingya senza casa. Le fiamme hanno distrutto 2.000 rifugi e anche molte aeree dedicate all’insegnamento ma soprattutto compromesso i servizi idrici del campo”: lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef per l’Italia. “La maggior parte dei rifugiati presente nel campo è fuggita dalla repressione guidata dai militari in Myanmar nel 2017 – conclude – e ora questo terribile incendio costringe tanti di loro in condizioni disperate. Il nostro pensiero e la nostra preoccupazione vanno ai bambini e alle bambine Rohingya e le loro famiglie che ancora una volta sono rimaste senza casa”.