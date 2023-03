Azione Cattolica: mons. Giuliodori nuovo assistente generale. Baggio (Aiart), “sostenga e incrementi il dialogo tra fede e cultura soprattutto nel mondo giovanile”

“A mons. Claudio Giuliodori, nuovo Assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica italiana, vada il più sincero augurio di buon lavoro da parte di tutta l’Aiart”. È quanto si legge in una nota diffusa oggi pomeriggio dall’Associazione cittadini mediali. “Auspichiamo che questo nuovo incarico sostenga e incrementi il dialogo tra fede e cultura soprattutto nel mondo giovanile”, ha affermato il presidente nazionale dell’Aiart, Giovanni Baggio, che nel congratularsi per la nuova nomina ha ricordato il sostegno di mons. Giuliodori al lavoro dell’Aiart e le parole espresse – in occasione del 65° dell’Associazione – “sul dovere di abitare il mondo digitale e di coglierne le potenzialità e le contraddizioni; così come il porsi delle domande sulle dimensioni fondamentali dell’esistenza umana, interrogarsi in che direzione va la nostra società e soprattutto mantenere sempre alta la tensione verso i valori irrinunciabili cristiani”. “Siamo certi quindi – ha concluso Baggio – che il suo impegno vada anche nella direzione della valorizzazione e collaborazione con tutte le professionalità che operano nel campo della formazione e della tutela a favore di un’educazione per l’incontro”.