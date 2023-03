Libri: Mattarella, “strumento eccellente che sollecita e accompagna ogni percorso educativo”

“La veicolazione delle idee, la narrazione, l’immaginazione, trovano nel libro uno strumento eccellente che sollecita e accompagna, con l’invito alla riflessione che gli è proprio, ogni percorso educativo”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente di Bologna Fiere Group spa, Gianpiero Calzolari, in occasione della sessantesima edizione della Fiera internazionale del Libro per ragazzi.

“La sessantesima edizione della Fiera internazionale del Libro per ragazzi rappresenta un traguardo importante”, osserva il capo dello Stato, aggiungendo che “le opere dedicate ai ragazzi sono uno strumento prezioso di conoscenza e arricchimento nel percorso di crescita dei giovani. Il ruolo delle case editrici per la proposta degli autori e il potenziamento della lettura è fondamentale”.

Mattarella ricorda poi che “la Repubblica – art. 9 della Costituzione – è tenuta a promuovere lo sviluppo della cultura e, per questo obiettivo, il libro è componente essenziale”.