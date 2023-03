Scuola: Cdo Opere educative-Foe, dal 10 al 12 marzo il convegno nazionale al Centro congressi Hotel Parchi del Garda di Pacengo di Lazise

Dal 10 al 12 marzo, presso il Centro congressi Hotel Parchi del Garda di Pacengo di Lazise (Vr), si svolgerà in presenza la XXIII edizione del convegno nazionale della Cdo Opere educative-Foe dal titolo “Proposta educativa e nuovi bisogni nel mondo che cambia”.

Il convegno annuale, rivolto a tutti i gestori, al personale direttivo amministrativo e didattico delle scuole associate e non, è un’opportunità di momenti di lavoro comune, occasione di confronto, condivisione e formazione, così come possibilità di approfondimento di tematiche rilevanti per il mondo della scuola.

I lavori apriranno venerdì 10 marzo con l’intervento di fr. José Medina, docente presso la Brookewood School di Kensington, in Maryland, sul tema “Dal bisogno educativo alla profondità di un compito”. Il mondo che cambia chiede nuove forme e nuovi linguaggi alla scuola, affinché il compito che le è proprio, trasmettere conoscenze e competenze, possa arrivare a cogliere tutta la profondità di senso che emerge nei giovani studenti e nelle famiglie. Racconterà inoltre di come la scuola in cui insegna, nata dall’iniziativa di genitori e docenti, sta affrontando la sfida educativa oggi.

Nella giornata di sabato 11 marzo, sono previsti due appuntamenti in plenaria. Al mattino, si discuterà del tema “Proposta educativa e nuovi bisogni nel mondo che cambia. Racconto di esperienze”. Interverranno fr. Abdel Masih Fahim, segretario generale delle scuole cristiane in Israele; Alberto Raffaelli, presidente del Festival nazionale dell’innovazione scolastica; don Paolo Zago, rettore dell’Istituto G.B. Montini di Milano; Andrea Leonello, presidente della Fondazione Santa Caterina di Pescara, ente gestore della prima “scuola primaria Cambridge” in Abruzzo.

Il sabato pomeriggio si terrà un incontro sul tema “Emergenza educativa. Un imprevisto è la sola speranza”. Interverrà Silvio Cattarina, presidente della cooperativa sociale “L’Imprevisto” di Pesaro, realtà attiva dal 1996 nell’accompagnamento e nel recupero di ragazzi devianti e con tossicodipendenze, attraverso percorsi che includono momenti formativi, educativi e psicologici, coinvolgendo anche le loro famiglie.

Il convegno si concluderà nella mattina di domenica 12 marzo con la partecipazione di Carlo Carabelli, direttore generale di Aslam. È stato invitato, inoltre, Giovanni Giovannelli, President English Language Learning di Pearson Plc, per un confronto sul tema “L’innovazione nasce dalla persona”, per approfondire il tema dell’innovazione a partire dalla valorizzazione del capitale umano e del suo potenziale creativo.

Nella giornata di sabato sono previsti, inoltre, numerosi tavoli di lavoro e workshop.