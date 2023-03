Noticum: con la rivista digitale 11 video e i materiali per l’animazione della Giornata dei missionari martiri

È online il numero di marzo di Noticum, la rivista digitale della fondazione Missio. Su questo numero, in primo piano gli 11 video e i materiali per l’animazione della Giornata dei missionari martiri. Nei video, oltre all’introduzione e al martirologio, si parla di tre figure di missionarie uccise: suor Maria de Coppi, suor Luisa dell’Orto e Luisa Guidotti Mistrali. Nelle pagine che seguono il rapporto tra cinema africano ed educazione alla mondialità, le democrazie che arretrano in America latina, l’incontro dei missionari trentini in Brasile. E poi Emiliano Composta e Lucia Vesentini per “Missio km zero” raccontano la loro esperienza come famiglia in Mozambico e oggi in Italia, la morte di Loredana Vigini in Brasile, gli incontri dei missionari nel sud del mondo che dopo la pandemia riprendono in presenza. Noticum può essere letto e scaricato a questo link.