Papa Francesco: “presenza di tanti fratelli e sorelle migranti è un’opportunità di crescita umana”

In occasione del percorso formativo “Cattedra dell’accoglienza”, promosso dall’Associazione Fraterna Domus e in programma da questo pomeriggio al 10 maggio a Sacrofano, il Papa – tramite il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin – ha inviato agli organizzatori e ai partecipanti un telegramma in cui esprime “vivo apprezzamento per l’opera dei volontari coinvolti nella cura degli immigrati” ed auspica che “il significativo evento susciti un rinnovato impegno nel favorire lo spirito dell’accoglienza e della solidarietà, promuovendo così la pace e la fraternità tra i popoli”. Il Santo Padre, infine, incoraggia a “considerare la presenza di tanti fratelli e sorelle migranti un’opportunità di crescita umana, di incontro e di dialogo tra culture e religioni”.