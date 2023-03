Reddito di cittadinanza: Alleanza contro la povertà, “non distogliere risorse da lotta alla povertà per rispondere a crescente popolazione in difficoltà economica”

“Non distogliere risorse dalla lotta alla povertà per rispondere, con le necessarie politiche di inclusione sociale, alla crescente popolazione in difficoltà economica”. È la necessità espressa dall’Alleanza contro la povertà dopo aver appreso dagli organi di stampa dell’ipotesi su cui sta lavorando il Governo per la nuova misura di contrasto alla povertà che sostituirà il Reddito di cittadinanza, ipotesi smentita nel corso della giornata dallo stesso ministero del Lavoro. “In questo susseguirsi di indiscrezioni – si legge in una nota –, l’Alleanza contro la povertà rinnova alla ministra Calderone e al Governo la richiesta di incontro urgente per confrontarsi su come operare per salvaguardare uno strumento di contrasto alla povertà che sappia rispondere alle necessità di milioni di persone in condizione di vulnerabilità”. Per l’Alleanza contro la povertà, “è necessario coinvolgere i soggetti sociali che da sempre si occupano di povertà e che negli anni hanno avanzato proposte condivise nel merito delle caratteristiche che deve avere una misura di contrasto alla povertà universale”.