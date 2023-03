Repubblica democratica del Congo: Ue, nuovi fondi e ponte aereo umanitario per aiutare le persone colpite dal conflitto nel Nord Kivu

“La situazione umanitaria nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (RdC) si sta deteriorando in modo significativo a causa di un’ulteriore escalation del conflitto nel Nord Kivu. Si riscontra una situazione di peggioramento per migliaia di sfollati”. Lo si legge in un comunicato della Commissione Ue che, per questi motivi, sta allestendo “un ponte aereo umanitario verso Goma. L’operazione, realizzata con il sostegno della Francia nell’ambito dell’iniziativa ‘Team Europa’, fornirà aiuti umanitari sotto forma di forniture mediche e nutrizionali oltre a una serie di altri beni di emergenza, in collaborazione con l’Unicef e altri operatori umanitari partner”. L’Ue, che stanzia con urgenza 47 milioni di euro per i prossimi aiuti, “è pronta a mobilitare tutti i mezzi necessari per sostenere gli operatori umanitari, compresi la logistica e il trasporto aereo, al fine di soddisfare le esigenze della popolazione nella Repubblica Democratica del Congo. Con questa operazione ribadiamo il nostro sostegno alle popolazioni più vulnerabili”.