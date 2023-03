Cammino sinodale: Avezzano, al via domani la lectio divina del vescovo Massaro su “…ha scelto la parte migliore”

“…ha scelto la parte migliore”. Il brano da cui è tratto questo versetto del Vangelo di Luca (10,38-42), riferimento dei cantieri previsti per il secondo anno sinodale, sarà al centro della lectio divina itinerante che il vescovo di Avezzano, mons. Giovanni Massaro, proporrà nei prossimi giorni in tre distinti appuntamenti sul territorio. Domani, martedì 7 marzo, alle 21 nella chiesa di San Rocco in Avezzano; giovedì 9 marzo, alle 18 nella chiesa di Santa Vittoria in Carsoli; e lunedì 13 marzo, alle 18 nel teatro San Francesco a Pescina.