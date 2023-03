Diocesi: Ferrara, la Cattedra dei credenti dedicata al tema “Una generazione narra l’altra”

Dall’interrogativo “Come oggi una generazione narra all’altra nella scuola e nella Chiesa?” prende le mosse la seconda edizione della Cattedra dei credenti – dal titolo “Una generazione narra l’altra” – ideata e coordinata da Piero Stefani, quest’anno assieme alla Scuola diocesana di Teologia per laici “Laura Vincenzi” (Ferrara-Comacchio) e all’Istituto di cultura “Casa G. Cini” (via Boccacanale di S. Stefano, 24), nella cui sede si svolgeranno gli incontri.

Il primo appuntamento si svolgerà stasera, alle 20.30. Due luoghi “sensibili”: istruzione professionale e social è il tema, sviluppato con due testimonianze dal mondo della scuola: fratel Giuseppe Sarti, educatore centro professionale della “Città del Ragazzo”, e Daniele Debiagi, responsabile area tecnologica e sito web Ic “De Pisis”. Lunedì 13 marzo, alle 20.30, l’argomento al centro dell’incontro è “Il catechista interpellato dalla catechesi sacramentale”. Due catechiste intervistano Enzo Biemmi, della Congregazione dei fratelli della Sacra Famiglia, catecheta. Infine, giovedì 30 marzo 2023, alle 20.30, si parlerà di “un’imprenditrice alla scuola di don Milani”, in collaborazione con l’Istituto comprensivo don Milani. Protagonista, Marina Salamon, imprenditrice, dirigente d’azienda e scrittrice. Gli incontri saranno in seguito disponibili on line come registrazioni sulla piattaforma YouTube dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Ferrara-Comacchio.