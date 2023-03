Diocesi: Ac Alife-Caiazzo, al via il ciclo “Voce ai testimoni”. Martedì 7 marzo il primo incontro dedicato ad Armida Barelli

L’Azione cattolica della diocesi di Alife-Caiazzo promuove il ciclo di incontri “Voce ai testimoni”, tre appuntamenti dedicati a persone che con la loro voce e la vita sono stati autorevoli rappresentanti di valori quali la cultura, la politica e la giustizia. La scelta è ricaduta su Armida Barelli, fondatrice dell’Università cattolica del Sacro Cuore; Giorgio La Pira, sindaco di Firenze; Rosario Livatino, giudice assassinato dalla mafia. “La forza del loro messaggio giunge fino a noi, oggi, ed è un invito alla speranza, a scelte coraggiose e controcorrenti, ad impegni per i diritti delle donne e per gli ultimi della società, alla concreta realizzazione del bene comune. Ispirati dal Vangelo, essi hanno esteso lo sguardo oltre gli orizzonti di un fare comune e puramente umano tanto da essere divenuti, in vita e dopo, modelli di santità da ammirare, ma soprattutto imitare. Il loro sogno di cambiare il mondo può essere anche il nostro?”. Con questa domanda l’Ac diocesana intende dare seguito al cammino formativo annuale, intrapreso ad ottobre dal titolo “Fatti di voce” condiviso mensilmente tra i responsabili delle quindici associazioni parrocchiali presenti nella Chiesa locale, e condividerlo con tutti coloro che possano sentirsi interpellati: il mondo ecclesiale (sacerdoti, religiosi, diaconi, associazioni e movimenti); rappresentanti delle istituzioni civili, del mondo della cultura, dirigenti scolastici e insegnanti; associazioni socio-politiche e per la tutela dei diritti umani. Il primo appuntamento per la serie di incontri è previsto per martedì 7 marzo, alle ore 19, presso il salone “Mons. Nicola Maria Di Girolamo” adiacente alla concattedrale di Caiazzo. L’incontro è su “Armida Barelli: libertà e sogno di una donna”. Sarà presente mons. Giacomo Cirulli, vescovo di Teano-Calvi, di Alife-Caiazzo e di Sessa Aurunca. Interviene Ernesto Preziosi, storico e politico; già vicepresidente nazionale di Azione cattolica, direttore della Promozione istituzionale dell’Università cattolica del Sacro Cuore, vicepostulatore della causa di beatificazione di Armida Barelli. Nell’occasione sarà allestita la mostra espositiva “Nulla sarebbe stato possibile senza di lei” a cura di Università cattolica del Sacro Cuore e Istituto Giuseppe Toniolo; progettazione e testi a cura di Franco Cosimo Panini; verrà inoltre distribuita la graphic novel su Armida Barelli ideata e curata da Tiziana Ferrario, giornalista e scrittrice.