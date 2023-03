Otto marzo: Acli Caserta, a ogni donna sarà regalato una poesia

Le Acli di Caserta promuovono un’iniziativa nella ricorrenza dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna. In quest’occasione, tutte le donne che avranno accesso alle sedi Acli in provincia di Caserta riceveranno in dono una poesia.

“L’obiettivo è quello di celebrare e valorizzare la figura femminile, simbolo di determinazione e gentilezza. La poesia è uno strumento artistico particolarmente adatto a sottolineare insieme la bellezza e la forza interiore di ogni donna”, spiegano le Acli di Caserta, che invitano tutte le donne a ritirare la propria poesia e a condividerla con amiche e familiari per diffondere un messaggio di speranza.

“L’8 marzo è una giornata importante per ricordare la lotta delle donne per l’uguaglianza e la dignità, ma anche per ricordare i traguardi raggiunti e guardare al futuro”, aggiungono le Acli di Caserta, che ricordano le parole pronunciate da Papa Francesco in un discorso dell’8 marzo 2019: “La donna è colei che fa bello il mondo, che lo custodisce e mantiene in vita. Vi porta la grazia che fa nuove le cose, l’abbraccio che include, il coraggio di donarsi. La pace è donna. Nasce e rinasce dalla tenerezza delle madri. Perciò il sogno della pace si realizza guardando alla donna”.

Per maggiori informazioni sulle attività delle Acli di Caserta è possibile scrivere a caserta@acli.it.