Diocesi: Siracusa, celebrazioni, solidarietà e riflessioni per il 70° anniversario della Lacrimazione di Maria

Tanti gli appuntamenti che caratterizzano l’Anno mariano indetto dall’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, per il 70° anniversario della Lacrimazione di Maria: venerdì 31 marzo, Via Crucis cittadina presso il Parco archeologico della Neapolis, con testi e meditazioni a cura dell’arcivescovo Lomanto.

Nei quattro giorni dell’anniversario del 70° della Lacrimazione della Madonna a Siracusa, martedì 29 agosto, messa presieduta da mons. Lomanto; per mercoledì 30 agosto si attende ancora il nome dell’arcivescovo che presiederà; giovedì 31 agosto, messa presieduta da mons. Paolo Ricciardi, vescovo ausiliare di Roma, membro della Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute. Il 1° settembre, ultimo giorno dei festeggiamenti, la messa sarà presieduta dal card. Stanisław Dziwisz, segretario personale di San Giovanni Paolo II e arcivescovo emerito di Cracovia.

Lunedì 6 novembre messa nell’anniversario della consacrazione e dedicazione del santuario alla Madonna delle Lacrime, avvenuta nel 1994 con la celebrazione presieduta da San Giovanni Paolo II. “Giovanni Paolo II è stato unito alle lacrime della Madonna sin dalla giovane età quando divenne arcivescovo di Cracovia e venne in pellegrinaggio al santuario, poi ha consacrato il santuario il 6 novembre – ha detto il rettore del santuario della Madonna delle Lacrime, don Aurelio Russo -. L’8 dicembre tutte le famiglie e tutte le parrocchie faranno la loro consacrazione al Cuore Immacolato della Madonna perché possa continuare a benedirci, a proteggerci e custodirci nel suo cuore di madre”.

La Chiesa siracusana in questo Anno mariano sosterrà un’associazione impegnata nell’aiuto alla vita e alle giovani mamme, quale segno della tenerezza delle lacrime della Madonna. La Penitenzieria apostolica ha accordato l’indulgenza plenaria per il periodo che va dal 25 marzo all’8 dicembre 2023 presso il santuario di Siracusa, la casa del pianto, la parrocchia Madonna delle Lacrime in Solarino, i monasteri di clausura di Sortino, di Canicattini Bagni e di Ferla. Un convegno per approfondire i giorni della lacrimazione avrà luogo giovedì 28 e venerdì 29 settembre, con uno studio teologico-mariano dell’evento storico, partendo dagli atti del processo canonico della curia di Siracusa. Un anno che sarà caratterizzato dalla peregrinatio del reliquiario delle lacrime nelle parrocchie: tutte le città si stanno organizzando per accogliere le lacrime della Madonna.