Donne: Roma, il 10 marzo la presentazione di un volume sulla leadership femminile, con la prefazione di Papa Francesco

Venerdì prossimo, 10 marzo, a Roma (ore 14.30, Istituto Maria Santissima Bambina, Via Paolo VI, 21) sarà presentata la ricerca – contenuta nel volume “More Women’s Leadership for a Better World”, edito nel 2022 da “Vita e Pensiero” e con la prefazione di Papa Francesco – promossa da Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice e Strategic Alliance of Catholic Research Universities (Sacru). Il volume è frutto del lavoro di ricerca di un gruppo internazionale di docenti ed esperti della Strategic Alliance of Catholic Research Universities – Sacru (capofila l’Università Cattolica del Sacro Cuore) e della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice (Fcapp), coordinati dalla presidente della Fondazione, Anna Maria Tarantola. L’evento – informano i promotori – sarà introdotto da Pier Sandro Cocconcelli, pro-rettore vicario dell’Università Cattolica e segretario generale di Sacru, al quale seguirà la presentazione della ricerca a cura della presidente Tarantola. Due tavole rotonde animeranno il dibattito sui temi presentati. La prima, dal titolo “Topicality of the presence of women in top positions”, con inizio alle ore 14.50, sarà moderata dalla giornalista Tonia Cartolano, in dialogo con i coautori della ricerca. La seconda, dal titolo “Women’s contributions to the solutions of the challenges of the new world”, con inizio alle ore 16.30, sarà moderata dalla giornalista Deborah Castellano Lubov, che dialogherà con Maria Helena Semedo, vice direttrice generale della Fao, Antonella Sciarrone Alibrandi, sottosegretario del Dicastero per la cultura e l’educazione, Elisabetta Olivieri, presidente di Autostrade per l’Italia, Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, e Elena Beccalli, presidente dell’Associazione europea per il diritto bancario e finanziario e preside della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica. Le conclusioni dell’incontro sono affidate al presidente di Sacru, Zlatko Skrbis. Sabato prossimo, 11 marzo, i partecipanti ai lavori saranno ricevuti in udienza dal Papa.