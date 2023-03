Papa Franecsco: “camminare insieme con tutti, anche quando i nemici ci attaccano”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Camminare insieme al gregge: a volte davanti, per indicare la strada; a volte in mezzo, per incoraggiare e per sentire l’odore delle pecore, e a volte dietro, per accompagnare quelli che fanno più fatica e che rimangono lì”. Lo ha raccomandato il Papa, ricevendo in udienza la comunità del “St. Mary Seminary” della diocesi di Cleveland, in occasione del 175° anniversario della fondazione. “Ricordatevi sempre che è importante camminare con il gregge, mai separati da esso”, ha detto Francesco ai seminaristi: “ma camminare con il gruppo vuol dire con tutti, non solo con un gruppo di ‘squisiti’, che la pensano come me. Buoni e cattivi, ammalati e non ammalati: tutti, nessuno escluso. Camminare con tutti: anche quando i nemici ci attaccano, camminare con loro”. “Nelle varie forme di apostolato educativo e caritativo in cui siete già impegnati, siate sempre segno di una Chiesa in uscita – l’invito finale – testimoniando e condividendo l’amore misericordioso di Gesù con tutti i membri della famiglia umana, specialmente i poveri e i bisognosi”.