Metaverso: Università Cattolica Milano, domani il primo dei tre “Martedì” dedicati per conoscerne l’impatto su lavoro, formazione e comunicazione

Quale impatto da qui a qualche anno avrà il metaverso sulle nostre vite, e in particolare quali potrebbero esserne gli effetti sul mondo del lavoro, della formazione e della comunicazione? Di questo si occuperà il ciclo di incontri “I Martedì del Metaverso”, promosso dallo Humane Technology Lab, il Laboratorio dell’Università Cattolica nato con l’obiettivo di investigare il rapporto tra esperienza umana e tecnologia. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Login, Innovazione & Tecnologia, il periodico del Corriere della Sera dedicato ad approfondire tendenze e novità della realtà digitale, prenderà il via domani alle 17.30, nell’Aula G 142 dell’Università Cattolica (largo Gemelli, 1 – Milano).

“I nuovi scenari del lavoro nel Metaverso” il titolo del primo incontro che potrà essere seguito anche in diretta streaming sui social @Unicatt. Dopo l’introduzione di Giuseppe Riva, direttore del Laboratorio Humane Technology Lab, si confronteranno sul tema Christian Colonna, Metaverse eXtended Reality Design Lead Iceg, Accenture, e Ivan Montis, segretario generale di Web3 Alliance. Coordinati da Daniele Manca, vicedirettore Corriere della Sera e responsabile editoriale del periodico Login, Innovazione & Tecnologia, spiegheranno nuove pratiche, opportunità e sviluppi per il mondo del lavoro.

Il secondo appuntamento, su “Le prospettive della formazione nel Metaverso”, si terrà martedì 4 aprile, sempre alle 17.30. Questa volta con Nicola Ravarini, Founder & Ceo di Vrzone, e Andrea Gaggioli, docente di psicologia in Cattolica, si indagheranno le prospettive della didattica immersiva, partendo non dalla tecnologia ma piuttosto dall’analisi dei bisogni e delle aspettative di docenti e studenti.

“Il Metaverso e la comunicazione” al centro del terzo e ultimo incontro, in programma martedì 9 maggio alle 17.30. Nello specifico il dibattito si concentrerà sulle modifiche che ancora una volta il metaverso potrà avere sui meccanismi cognitivi e sui processi comunicativi.