Domenica senza lavoro: assessore Achammer (Bolzano) ad Alleanza, “c’è volontà di ripristinare competenze a Provincia. Ora fare passi decisivi”

Il punto sullo stato attuale delle trattative politiche con Roma per ripristinare le competenze della Provincia di Bolzano in materia di regolamentazione degli orari di apertura domenicali e festivi è stato fatto nell’incontro fra l’Alleanza per la domenica libera e l’assessore provinciale al lavoro e all’economia Philipp Achammer.

Nel corso del colloquio a Bolzano con la delegazione dell’Alleanza per la domenica libera – di cui fanno parte diocesi di Bolzano-Bressanone, sindacati, Unione commercio, comunità evangelica e comunità rumeno-ortodossa – l’assessore provinciale Achammer ha ricordato l’importante lavoro preparatorio svolto con il precedente governo che potrebbe ora portare a risultati positivi con l’attuale esecutivo nazionale. Già nel prossimo incontro con il ministro alle Regioni Roberto Calderoli, ha annunciato Achammer ai rappresentanti dell’Alleanza, si conta di affrontare la norma di attuazione dello Statuto relativa all’orario di apertura degli esercizi commerciali e alla competenza provinciale di fissare le chiusure domenicali.

Per l’assessore è stata fondamentale l’assicurazione del ministro di continuare a lavorare alla norma di attuazione elaborata nell’ultima legislatura, che aveva già ottenuto i pareri positivi dei dicasteri competenti. Alcune questioni ancora aperte saranno affrontate già nelle prossime settimane, puntando a sbloccare la situazione a breve. In concreto la norma di attuazione va approvata dal Consiglio dei ministri prima di entrare in vigore. “La volontà c’è e le avvisaglie sono positive, ora si tratta di fare i passi decisivi”, ha detto Achammer all’Alleanza per la domenica libera.