Otto marzo: San Marino-Montefeltro, domani veglia presieduta dal vescovo Turazzi per la Festa della donna

“Alla vigilia della loro festa addolora constatare quanto ancora nel mondo le donne siano soggette a discriminazioni e violenze che si manifestano in molteplici forme, dall’aspetto più visibile e inqualificabile a quello più insidioso e incosciente. A parole si affermano certe cose, ma l’organizzazione delle società in tutto il mondo è ancora lontana dal rispecchiare con chiarezza che le donne hanno esattamente la stessa dignità e identici diritti degli uomini”. Lo sottolinea, in una nota, la diocesi di San Marino-Montefeltro.

“Se da un lato questo è vero, è anche vero che la realtà ci consegna la speranza di un futuro diverso verso il quale ci guidano le donne stesse, attraverso il genio femminile non soltanto delle donne grandi e famose vissute nel passato o nostre contemporanee, ma anche di quelle semplici che esprimono il loro talento femminile a servizio degli altri nella normalità del quotidiano”, prosegue la nota.

La comunità diocesana di San Marino-Montefeltro rifletterà su questo tema e pregherà con e per le donne nella veglia per la Festa della donna presieduta dal vescovo Andrea Turazzi, che si svolgerà domani 7 marzo, alle ore 21, presso la chiesa parrocchiale di Macerata Feltria. L’appuntamento è aperto alla partecipazione di tutti.