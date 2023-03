Papa Francesco: “stare davanti al tabernacolo, anche quando è noioso”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Non dimenticate mai l’importanza di mettervi davanti al Signore per ascoltare ciò che vuole dirvi”. È la prima raccomandazione del Papa alla comunità del “St. Mary Seminary” della diocesi di Cleveland, ricevuta in udienza in occasione del 175° anniversario della fondazione. “Ascoltare la voce di Dio nel profondo del nostro cuore e discernere la sua volontà è indispensabile per la nostra crescita interiore, soprattutto quando ci troviamo di fronte a compiti urgenti e difficili”, ha specificato Francesco, raccomandando ai presenti “l’ascolto, l’apostolato dell’orecchio, soprattutto del Signore”. “Sappiamo che da soli non possiamo fare nulla, perché se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori”, ha argomentato il Papa: “Questa consapevolezza ci chiama a fare spazio ogni giorno della nostra vita al Signore, a meditare la sua Parola, a trovare luce per il nostro cammino attraverso l’aiuto di un accompagnamento spirituale, e soprattutto a trascorrere del tempo con lui in preghiera, ascoltandolo in silenzio davanti al tabernacolo. Stare lì, anche se tante volte è noioso stare lì senza ascoltare il Signore”. “La vita del seminario vi offre già la possibilità di coltivare un’abitudine alla preghiera che vi servirà nel futuro ministero”, ha proseguito Francesco: “Nello stesso tempo, l’ascolto del Signore comporta anche la risposta di fede a tutto ciò che Egli ha rivelato e che la Chiesa trasmette, affinché possiate insegnare e annunciare agli altri la verità e la bellezza del Vangelo in modo autentico e gioioso”.