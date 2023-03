Commissione Ue: erogati finora 150 miliardi ai Paesi Ue per il piano di ripresa, oggi 6 miliardi alla Spagna

La Commissione europea ha finora erogato oltre 150 miliardi di euro agli Stati membri nell’ambito dello strumento di ripresa e resilienza (Rrf) del NextGenerationEU. Oggi da Bruxelles è arrivato il pagamento di 6 miliardi di euro alla Spagna. Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. In poco più di due anni, lo strumento di ripresa ha “promosso riforme e investimenti in tutti gli Stati membri dell’Ue, accelerando la transizione verde e digitale e aumentando la resilienza complessiva dell’Unione”. La Commissione ha lanciato oggi una mappa interattiva online che mostra i progetti sostenuti dal Rrf e attuati sul campo dagli Stati membri. La mappa aiuterà gli utenti a esplorare “oltre 100 riforme che gli Stati membri hanno attuato o stanno attuando come parte dei loro piani di ripresa e resilienza, come l’introduzione da parte della Spagna di una nuova tassa sugli imballaggi di plastica monouso, la semplificazione delle procedure di autorizzazione per l’installazione di energie rinnovabili in Grecia o una riforma anticorruzione in Croazia”. Lo stesso vale per gli “oltre 250 investimenti attualmente inclusi nella mappa, come l’avvio della procedura di appalto per il sistema di trasporto a Riga (Lettonia), l’introduzione di un abbonamento forfettario per facilitare il trasporto pubblico sostenibile in Austria o il completamento dei lavori di riqualificazione dei quartieri in Slovenia”.