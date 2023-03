Famiglia: Aibi, la scuola di relazioni Faris implementa l’impegno verso le aziende

A fronte di una domanda crescente di formazione, consulenza e accompagnamento alla persona e alle famiglie nei diversi ambiti di vita, Faris-Family Relationship International School di Aibi-Amici dei bambini ha pensato di proporre alle realtà organizzative che si pongono l’obiettivo di accrescere il proprio capitale umano attraverso la valorizzazione della dimensione familiare del proprio personale, un servizio unico e specifico per lo sviluppo della Corporate Family Responsibility aziendale. “L’esperienza e il know how maturati da Aibi in 40 anni di attività sui temi delle relazioni e del benessere familiare – viene spiegato in una nota –, viene declinata da Faris in quattro tipologie di servizi attivabili dalle organizzazioni partner: formazione per il benessere familiare ed individuale; supporto consulenziale per il personale e le loro famiglie; volontariato d’impresa; gift per clienti e/o personale”. “Si tratta di una proposta innovativa e assolutamente inclusiva, perché chiunque ha una ‘dimensione familiare’, non solo chi è convivente o genitore”, spiegano dall’associazione, sottolineando che “Faris opera seguendo quella che è stata definita la ‘two-way della Corporate Family Responsibility’”. In sostanza, “alla valorizzazione del capitale umano delle aziende partner, infatti, corrisponde, essendo Faris un progetto promosso da Fondazione Aibi Ets, una finalità sociale: sostenere economicamente la iniziative e i progetti a favore dei bambini abbandonati e delle famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo”. “Da un lato, dunque, inclusione della dimensione familiare del personale; dall’altro, solidarietà per la Corporate Family Responsibility”, conclude la nota: “In questo modo Faris crea un ponte tra l’azienda, il proprio personale e i beneficiari di Aibi-Amici dei Bambini, attraverso la valorizzazione delle relazioni familiari e solidali”.