Giovanni Paolo I: Belluno, nel pomeriggio presentazione del volume “Il Magistero. Testi e documenti del Pontificato”

È in programma alle 18 di oggi, venerdì 31 marzo, a Belluno, la presentazione del volume “Il Magistero. Testi e documenti del Pontificato” curato dalla Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I edito dalla Libreria Editrice Vaticana e dalla San Paolo con prefazione di Papa Francesco. Per iniziativa del Lions Club Belluno questa pubblicazione viene presentata oggi, terrà nella sala comunale Eliseo Dal Pont “Bianchi”, da Stefania Falasca, vicepresidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, in un incontro che sarà introdotto da Marco Perale.