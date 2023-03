Settimana Santa: diocesi Bologna, il 1° aprile l’arcivescovo Zuppi presiederà la veglia delle Palme

Sabato 1° aprile, alle 20.30, in piazza Maggiore l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Zuppi, presiederà la veglia diocesana delle Palme in San Petronio e all’inizio benedirà i rami d’ulivo sul sagrato della Basilica. “Si tratta di una convocazione che riguarda tutti – afferma don Davide Baraldi, Vicario episcopale per il Settore Formazione cristiana – per entrare insieme nella Settimana Santa. La Veglia è stata organizzata con l’Ufficio liturgico diocesano con riferimento ai Cantieri di Betania: le riflessioni proposte saranno incentrate sul passaggio evangelico della pietra scartata dai costruttori, poi divenuta testata d’angolo. Lo abbiamo scelto perché, oltre ad essere un testo quaresimale, vi è un esplicito richiamo anche al tema della costruzione e dei cantieri”.

Nella mattina, alle 9.30, nella Cappella Ghisilardi della Basilica di San Domenico (piazza San Domenico, 13) il card. Zuppi parteciperà alla conversazione teologica “In dialogo con Rémi Brague” nell’ambito del seminario proposto dal Dipartimento di Teologia Sistematica della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna e dall’Associazione Patres. Venerdì 31 marzo alle 21 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Pieve di Cento (piazza Andrea Costa, 19) l’arcivescovo celebrerà la Messa in occasione dell’ultimo “Venerdì del Crocifisso”. Domenica 2 aprile alle 10.30 a Crevalcore il card. Zuppi guiderà la processione delle Palme da Porta Bologna fino alla chiesa di San Silvestro (via Cavour, 71) dove presiederà la Messa. Alle 16, nella chiesa di Santa Maria Annunziata di Fossolo (via Fossolo, 31/2) l’arcivescovo parteciperà a “Città, cantiere di pace” proposto dalla Zona pastorale “Fossolo”, Fraternità francescana “Frate Jacopa” e dalla rivista “Il Cantico”.