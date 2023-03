Diocesi: Tursi-Lagonegro, domani l’incontro “Verso l’inclusione attiva delle persone con autismo”

Domani, sabato 1° aprile, l’Ufficio di pastorale della salute della diocesi di Tursi-Lagonegro, insieme al Centro autismo di Senise, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, propone un momento non solo celebrativo ma anche formativo, con l’intento di superare una narrativa improntata sulla compassione. “Verso l’inclusione attiva delle persone con autismo”, il tema. Si tratta di accompagnare all’apertura di cammini inclusivi anche in ambito ecclesiale. L’incontro avverrà a Senise, nei locali del complesso monumentale “San Francesco di Assisi”, nella sala convegni del piano superiore, con inizio alle ore 10.