Ucraina: il grazie del vescovo Zmitrowicz alla Fafce per il sostegno alle famiglie in difficoltà

“Nell’ultimo anno, le famiglie ucraine hanno vissuto prove durissime per la migrazione involontaria, il reinsediamento, l’invasione e la separazione familiare. Le difficoltà finanziarie sono ricadute sulle spalle delle donne, rimaste senza l’aiuto dei loro mariti”. Lo scrive il vescovo ausiliare di Kamyanets-Podilskyi, mons. Radoslaw Zmitrowicz, presidente della commissione per la pastorale familiare della Conferenza episcopale ucraina alla Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa (Fafce) in ringraziamento per la raccolta fondi effettuata a beneficio delle famiglie che soffrono a causa della guerra in Ucraina.

La Federazione ha raccolto tra i suoi membri donazioni pari a 8.836 euro. “Il costo per mantenere la scolarizzazione dei bambini e le necessità della vita quotidiana ha richiesto molti sforzi da parte dei genitori”, continua il vescovo. “Grazie per aver aiutato le nostre donne e i nostri bambini ad attraversare il confine, trovare un posto dove vivere e mantenere uno stile di vita dignitoso”. In particolare il vescovo ringrazia per il programma “Dalla famiglia alla famiglia” e per aver fornito un sostegno alle future mamme che sono state costrette a fuggire dalle loro case. Fafce da un resoconto dettagliato di come siano stati destinati i soldi: si tratta di progetti condotti dai partner della Federazione, o progetti ad hoc per alcune famiglie ucraine, sempre in collaborazione con la Chiesa locale.