Athletica Vaticana e Osservatore Romano di strada: ieri Erwin Bendfeldt Rosada ha consegnato la Coppa degli ultimi a Romano Dessì

La Coppa degli ultimi è stata consegnata ieri sera a Romano Dessì a Palazzo Migliori, il Centro di accoglienza (si affaccia su piazza San Pietro ed è zona extraterritoriale vaticana) che l’Elemosineria apostolica (il servizio della carità del Papa) ha affidato alla Comunità di Sant’Egidio. Sono ospitate circa 40 persone.

Romano Dessì, 69 anni, atleta di Podistica solidarietà, è stato l’ultimo a passare in piazza San Pietro, domenica 19 marzo, nella Maratona di Roma. A consegnare la Coppa degli ultimi – un’idea di Athletica Vaticana e dell’Osservatore Romano di strada – è stato Erwin Alfredo Bendfeldt Rosada, l’artista guatemalteco ospite della Caritas romana a ponte Casilino.

Durante l’incontro, con una preghiera è stata espressa vicinanza a Papa Francesco che ha personalmente inaugurato la vita della comunità di Palazzo Migliori il 15 novembre 2019.

Proprio domenica 19 marzo, all’Angelus in piazza San Pietro, Papa Francesco ha incoraggiato queste iniziative solidali attraverso lo sport: “Con piacere saluto i partecipanti alla Maratona di Roma. Mi congratulo perché – su impulso di Athletica Vaticana – fate di questo importante evento sportivo un’occasione di solidarietà in favore dei più poveri”.

A fare gli onori di casa a Palazzo Migliori, la comunità dei poveri con Carlo Santoro, responsabile del Centro per la Comunità di Sant’Egidio. Significativa la partecipazione di Emanuele Simone, con le sue specialità dolciarie, per fare festa a Romano Dessì e a Emilia, ospite di Palazzo Migliori, per i suoi 84 anni. E tra i volontari che fanno servizio anche Fabio, atleta di Podistica solidarietà e compagno di squadra di Romano Dessì.