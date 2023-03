Diocesi: Pavia, in serata la Via Crucis cittadina. Mons. Sanguineti, “pregheremo per il Papa e per la pace in Ucraina e nel mondo”

Si svolgerà nella serata di oggi, venerdì 31 marzo, a Pavia, la Via Crucis cittadina. L’appuntamento è per le 21 nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro da dove si partirà per raggiungere la cattedrale. Il luogo di partenza, spiegano dalla diocesi, è stato scelto in occasione dei 1.300 anni dalla traslazione delle reliquie di sant’Agostino dalla Sardegna a Pavia.

“Il gesto della Via Crucis cittadina – ha affermato il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti – sarà una occasione per vivere un gesto di testimonianza corale e di preghiera nella nostra città: pregheremo in modo particolare per il Papa, perché si rimetta presto in salute e per la pace in Ucraina e nel mondo”.