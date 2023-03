Paesi Bassi: a inizio aprile parte una “campagna nazionale di preghiera e sostegno” per i giovani che andranno alla Gmg di Lisbona

Una “campagna nazionale di preghiera e sostegno” è cominciata nei Paesi Bassi per i giovani olandesi che parteciperanno alla Gmg di Lisbona il prossimo agosto. L’iniziativa nasce per “dare al maggior numero possibile di giovani olandesi l’opportunità di partecipare alla Gmg”, dice una nota diffusa dall’ufficio stampa della Conferenza episcopale, dal momento che si tratta di “una grande opportunità per crescere nella fede, insieme ai coetanei e tornare con gioia a costruire la chiesa olandese di domani”. Due in particolare le iniziative avviate dall’ufficio che coordina la partecipazione alla Gmg: Il sostegno delle parrocchie e delle chiese di tutto il Paese è prezioso in questo senso”. L’organizzazione olandese della Gmg ha quindi avviato due iniziative: una preghiera è stata stampata in 45.000 copie e verrà distribuita in tutte le parrocchie dall’inizio di aprile, “in modo che i parrocchiani da nord a sud e da est a ovest possano sostenere con la preghiera i giovani”. Inoltre è stato predisposto un “pacchetto di supporto”, che contiene informazioni e idee che le parrocchie possono utilizzare per sostenere i giovani che andranno a Lisbona.