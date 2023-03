Pnrr: ministero dell’Interno e Bei, un fondo tematico per i Piani urbani integrati da 272 milioni di euro

Rafforzare i Piani urbani integrati delle 14 Città Metropolitane, sostenendo progetti dei privati volti a valorizzare la rigenerazione urbana sostenibile e la rivitalizzazione economica. Questo è l’obiettivo principale del Fondo tematico da 272 milioni lanciato dal ministero dell’Interno e dalla Banca europea per gli investimenti. La Bei – viene spiegato in una nota congiunta – convoglierà le risorse, provenienti dal Pnrr e disponibili grazie ad un accordo fra la Bei ed il ministero dell’Economia e delle finanze, attraverso gli intermediari finanziari Equiter, in collaborazione con il Gruppo Intesa Sanpaolo, e Banca Finint, in collaborazione con Finint Investments SGR e con Sinloc spa, selezionati a seguito di un avviso pubblico di invito a manifestare interesse.

Il Fondo tematico per i Piani urbani integrati contribuirà ad attrarre investimenti privati e a combinarli con le risorse del Pnrr, con l’obiettivo di finanziare progetti volti a promuovere, la rigenerazione urbana sostenibile, l’inclusione sociale, l’efficienza energetica e l’innovazione digitale.

Nel dettaglio, prosegue la nota, gli interventi previsti contribuiranno al rinnovamento, valorizzazione e riconversione di aree o edifici dismessi, con l’obiettivo, tra l’altro, di migliorarne l’efficienza energetica. Inoltre, sono anche previsti investimenti volti a promuovere la mobilità sostenibile e digitale, nonché la riqualificazione di spazi urbani e la loro sicurezza, con importanti ricadute per lo sviluppo del tessuto economico e imprenditoriale del Paese.

Le risorse, di cui il 40% dedicate al Mezzogiorno, verranno distribuite dagli intermediari finanziari sotto forma di prestiti, prodotti equity e/o quasi-equity, sulla base di una valutazione dei progetti, e potranno sostenere le esigenze di capitale circolante e costi di investimento delle imprese.

“La Bei, la banca dell’Unione europea, con questo Fondo tematico sostiene nell’ambito del Pnrr investimenti a lungo termine volti a promuovere la rigenerazione urbana sostenibile, funzionale ed inclusiva”, ha commentato la vicepresidente Gelsomina Vigliotti. “Una iniziativa con risorse pubbliche e private con l’obiettivo di sostenere ulteriori progetti di riqualificazione urbana nelle Città metropolitane, per migliorare la convivenza, l’inclusione e la qualità della vita dei residenti,” ha sottolineato il prefetto Claudio Sgaraglia, capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno.