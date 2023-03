Papa al Gemelli: Bruni, “in visita ai bambini del reparto oncologia pediatrica”, battezza un bimbo di poche settimane

(Foto Vatican Media/SIR)

“Questo pomeriggio Papa Francesco si è recato in visita ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica nell’ospedale A. Gemelli, portando loro dei rosari, delle uova di cioccolato e copie del libro ‘Nacque Gesù a Betlemme di Giudea…’”. Lo ha comunicato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Nel corso della visita, durata circa mezz’ora – ha reso noto il portavoce vaticano – il Papa ha impartito il sacramento del battesimo a un bambino, di nome Miguel Angel, di poche settimane. Al termine ha fatto ritorno al proprio reparto”. Le dimissioni dal Gemelli sono previste per domani, quando Francesco farà ritorno nel suo appartamento a Casa Santa Marta. Domenica prossima il Santo Padre sarà in piazza San Pietro a presiedere la Messa delle Palme.