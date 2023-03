Diocesi: Isernia, in serata a Venafro prima tappa dello spettacolo “Come il primo giorno… Via Crucis”

È in programma per la serata di oggi, venerdì 31 marzo, la prima tappa di “Come il primo giorno… Via Crucis”, lo spettacolo di evangelizzazione promosso dall’Ufficio Famiglia e Nuova evangelizzazione della diocesi di Isernia-Venafro. Ad ospitarlo, dalle 18.45, il salone parrocchiale di Ss. Martino e Nicola a Venafro alla presenza del vescovo diocesano, mons. Camillo Cibotti. “Oltre 70 – si legge in una nota – i protagonisti: i Bacos, i Tecos e i Gicos, già impegnati da tempo in attività come questa, avranno il piacere di unirsi ai bambini del nascente oratorio della parrocchia Ss. Martino e Nicola di Venafro, ai giovani della parrocchia di Roccapipirozzi e a quelli della parrocchia di Colli a Volturno. Per camminare insieme, parroci, bambini, giovani e famiglie e portare agli altri Gesù, il suo messaggio sempre vero e trasformante, attraverso uno spettacolo realizzato ancora una volta con la metodologia ABC (animazione biblica creativa), per parlare oltre le parole e raggiungere direttamente il cuore degli spettatori”.

La seconda tappa è prevista a Roccapipirozzi martedì 4 aprile, alle 20.30 nella chiesa parrocchiale.