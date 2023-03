Diocesi: Ancona-Osimo, domani si inaugura il Cammino delle famiglie con i vescovi Dal Cin e Spina

Sabato 1° aprile 2023, alle 11, a Campocavallo di Osimo verrà inaugurato il Cammino delle famiglie, un percorso che unisce il santuario Beata Vergine Addolorata di Campocavallo al santuario pontificio della Santa Casa di Loreto. Parteciperanno l’arcivescovo di Loreto, mons. Fabio Dal Cin, l’arcivescovo di Ancona-Osimo, mons. Angelo Spina, il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, il sindaco di Recanati, Antonio Bravi, il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, le autorità civili, militari e religiose locali,

Il Cammino delle famiglie è stato promosso dalla Delegazione pontificia di Loreto e dall’arcidiocesi di Ancona-Osimo ed è stato realizzato dalla parrocchia-santuario di Campocavallo, grazie al determinante sostegno finanziario della Regione Marche. La cerimonia di inaugurazione avrà luogo in due momenti e in due luoghi distinti: alle 11, ci sarà la presentazione del progetto del Cammino delle famiglie all’interno del santuario di Campocavallo di Osimo, cui seguiranno alle 12 l’inaugurazione e la benedizione in corrispondenza dell’edicola votiva di nuova fattura che si trova a Campocavallo, all’ingresso del percorso ciclopedonale Girardengo, in via Cagiata.