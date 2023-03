Diocesi: Venezia, questa sera la Via Crucis dei giovani a Caorle con il patriarca Moraglia

Il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, guiderà questa sera la Via Crucis dei giovani della diocesi a Caorle. Un appuntamento tradizionale, che si rinnova ogni anno e che costituisce uno dei “pilastri” della Pastorale giovanile veneziana. Centinaia di ragazzi sono attesi stasera sull’arenile che si trova accanto alla chiesetta della Madonnina dell’Angelo per poi procedere in processione compiendo 5 soste che condenseranno le stazioni della Via Crucis e offriranno ai ragazzi delle testimonianze e delle meditazioni. La conclusione dell’evento spirituale sarà in chiesa, nel duomo di Santo Stefano di Caorle, dove vi saranno l’omelia del patriarca ed un breve momento di adorazione eucaristica.

Il ritrovo sarà questa sera alle 19 presso la spiaggia accanto al santuario della Madonna dell’Angelo di Caorle. La conclusione è prevista attorno alle 21.30.