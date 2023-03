Papa al Gemelli: da tutta l’America Latina inviti alla preghiera. Vescovi argentini, “il Signore gli dia forza e lo protegga”

La Conferenza episcopale argentina (Cea) ha espresso attraverso i propri profili social il suo sostegno nella preghiera per la pronta guarigione di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un’infezione respiratoria. I vescovi argentini pregano che il Signore “gli dia forza e lo protegga”. Anche Conferenza nazionale dei vescovi brasiliani (Cnbb), attraverso la sua presidenza, ha chiesto all’episcopato brasiliano e a tutta la Chiesa in Brasile di pregare per la salute di Papa Francesco: “La Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile si unisce a tutte le persone che, in questi giorni, sono in preghiera per la salute di Papa Francesco. Che la Vergine Madre Aparecida interceda presso il Buon Dio per rafforzare il Santo Padre nella guida della Chiesa”, si legge nella nota di solidarietà diffusa dalla Cnbb. Dal Perù, il primate del Paese, mons. Carlos Castillo, arcivescovo di Lima, si esprime attraverso una preghiera: “Padre buono, che per opera del tuo Spirito Santo ci hai dato la grazia di Francesco come Pastore del tuo popolo, concedigli di recuperare la salute, che negli ultimi giorni è stata temporaneamente compromessa, affinché possa presto tornare a continuare a testimoniare la gioia del Vangelo di tuo Figlio Gesù. Veglia e proteggi sempre colui che, in questo mondo, che hai designato come successore di Pietro e che è tuo fedele servitore; restituiscigli le forze perché possa continuare la missione che gli hai affidato, con la forza spirituale che gli hai dato, che dà speranza di vita alla nostra umanità in tempi molto difficili”. In una nota, la Conferenza episcopale della Costa Rica (Cecor) si dice unita in preghiera insieme al Popolo di Dio: “Come egli ha chiesto fin dal primo giorno del suo pontificato, preghiamo per lui, facciamolo costantemente, con fede viva, elevando le nostre preghiere al Padre Celeste”. Proseguono i vescovi: “Vi invitiamo anche a seguire le informazioni dei media ufficiali, a non speculare o diffondere notizie false. Teniamo gli occhi fissi sul Signore”. “Anche la Conferenza episcopale messicana, attraverso i propri profli social, invita alla preghiera per il Papa: “Dio gli conceda la salute per continuare a guidare il suo popolo e la nostra Madre, la Vergine di Guadalupe, lo accompagni”.