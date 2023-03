Sport: Università Gregoriana, questo pomeriggio il card. Tolentino de Mendonça in dialogo con l’allenatore della Roma José Mourinho

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

La visione inclusiva, solidale e fraterna di Papa Francesco per lo sport e per i giovani. Con José Mourinho – allenatore della As Roma – ne ha parlato oggi pomeriggio il card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, rilanciando lo stile dei dialoghi “Quando lo sport ti fa più nobile”, avviati lo scorso 15 marzo con Filippo Tortu in Vaticano. L’incontro, ospitato nell’aula magna della Pontificia Università Gregoriana, è stato promosso da Athletica Vaticana con il Dicastero per la Cultura e l’Educazione e il Dicastero per la comunicazione.

“Dalla fine del mondo: 10 anni con Francesco” – con un particolare riferimento alla Giornata mondiale della gioventù che si svolgerà a Lisbona dal 1 al 6 agosto – “è stato il filo-conduttore del dialogo tra il cardinale de Mendonça e Mourinho”, riferisce un comunicato di Athletica Vaticana. A moderarlo Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano. Proprio il giornale del Papa aveva promosso, un anno fa, il primo incontro tra il cardinale e l’allenatore, entrambi portoghesi.

L’incontro è stato reso possibile dall’Ambasciata del Portogallo presso la Santa Sede e dal Centro fede e cultura “Alberto Hurtado” dell’Ateneo.