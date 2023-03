“Il mondo ha particolarmente bisogno di lei e della sua guida spirituale, e per questo prega con fervore per lei”. Lo scrive il Patriarca ecumenico Bartolomeo I in un messaggio inviato ieri a Papa Francesco a seguito del suo ricovero al policlinico Gemelli. Nel suo messaggio – secondo quanto riporta sul sito il Patriarcato ecumenico – Bartolomeo ha augurato al Papa una pronta guarigione e un ritorno alle sue funzioni quanto prima, soprattutto in vista della Settimana Santa.