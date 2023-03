Settimana Santa: Loreto, le celebrazioni in programma al santuario presiedute da mons. Dal Cin

La delegazione pontificia di Loreto ha diffuso il programma delle celebrazioni della Domenica delle Palme e della Settimana Santa, che saranno tutte presiedute dall’arcivescovo Fabio Dal Cin. Il 2 aprile, Domenica delle Palme, la Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme con benedizione dei rami d’ulivo, processione e celebrazione eucaristica sono previste dalle 10, con inizio da piazza della Madonna. Il 6 aprile, Giovedì Santo, alle 10 l’arcivescovo presiederà la Messa Crismale mentre alle 17 la Messa in Coena Domini. Il 7 aprile, Venerdì Santo, alle 17 si terrà la Liturgia della Passione. L’8 aprile, Sabato Santo, alle 11.15 si svolgerà “L’ora della Madre”; in serata, alle 21, mons. Dal Cin presiederà la Veglia pasquale nella notte Santa. Nella Domenica di Pasqua, 9 aprile, la messa solenne verrà celebrata dall’arcivescovo delegato pontificio alle 10. Stesso orario anche il 10 aprile, Lunedì dell’Angelo. Le celebrazioni, informa la delegazione pontificia, saranno tutte trasmesse in diretta streaming al canale YouTube del santuario “Santa Casa Loreto”.