Editoria: “Donne Chiesa Mondo”, il numero di aprile dedicato alle teologhe

Papa Francesco rappresenta “un’occasione per aprire percorsi per la soluzione dei tanti problemi della donna nella Chiesa”. Ne sono convinte le giornaliste di “Donne Chiesa Mondo, mensile femminile de L’Osservatore Romano” che dedica l’editoriale del numero di aprile all”udienza concessa dal Pontefice lo scorso 4 marzo, a ridosso della Festa della donna e del decimo anniversario del suo pontificato, in occasione del decennale della rivista e del quarto anniversario dell’attuale Comitato di direzione.

“Sicuramente ci è piaciuto che abbia detto di leggere Donne Chiesa Mondo da sempre. E che abbia manifestato un interesse reale, come se avesse la consapevolezza del fatto che anche lui ha bisogno di allargare lo sguardo con altre prospettive”. Ma anche che “ci abbia considerato interlocutrici, come avamposto di donne che vivono questo tempo problematico e ciascuna da postazione diversa per provenienza, religione, fede, pensiero, cultura”, si legge ancora nell’editoriale.

Il numero di aprile, mese in cui cade la Pasqua, riporta ricerche, esperienze, studi, storie di donne che si occupano di teologia per interesse, lavoro, fede. Studiano Dio, alcune esaminando le Scritture da una prospettiva femminile e femminista, esprimendo un pensiero proprio nel panorama ecclesiale e culturale. Nel periodici anche il percorso di due religiose fuori dal comune, fondatrici di congregazioni, donne attive, dotate certamente di fede e di misericordia, e in più di grande forza e senso pratico: la Beata Lorenza Longo e Maestra Tecla Merlo. Donne che usano “mente, cuore, mani”, come si legge sulla copertina.