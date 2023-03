(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Domenica prossima, Domenica delle Palme, Papa Francesco sarà in piazza San Pietro. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede. “Essendo programmata la sua uscita dall’ospedale nella giornata di domani – informa il portavoce vaticano – è prevista la presenza di Papa Francesco in piazza San Pietro per la celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme, Passione del Signore”.