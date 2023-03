Diocesi: Prato, in serata Via Crucis dei giovani con il vescovo Nerbini e don Verdi della fraternità di Romena

“Destinazione Resurrezione – Liberi di amare”. Questo il della Via Crucis dei giovani della diocesi di Prato, tradizionale appuntamento che si rinnoverà questa sera. “La proposta è quella di fare un viaggio verso la libertà liberandosi dalle schiavitù di oggi”, spiegano dalla diocesi. L’itinerario si svolgerà simbolicamente in piazza della Stazione, con inizio alle 21.15; a guidare le riflessioni ci saranno il vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini, e don Luigi Verdi, il sacerdote che ha dato vita alla fraternità di Romena in provincia di Arezzo, un luogo che richiama tantissime persone in cerca di conforto, aiuto e serenità.

“L’ultima stazione, quella d’arrivo, sarà l’incontro con Dio. Invitiamo tutti i ragazzi e le ragazze pratesi a vivere insieme a noi questo breve ma intenso viaggio”, ha affermato don Marco Degli Angeli, direttore della Pastorale giovanile diocesana.