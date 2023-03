Diocesi: Albenga, da oggi la mostra “Sulla Via della Croce – Storie di sacerdoti in guerra”

La mostra “Sulla Via della Croce – Storie di sacerdoti in guerra” sarà visitabile da oggi, venerdì 31 marzo, a venerdì 7 aprile, dalle 15 alle 18 presso i locali della Biblioteca diocesana ubicata all’interno del Seminario vescovile di Albenga. L’esposizione documentaria è dedicata agli otto religiosi della diocesi di Albenga-Imperia che non hanno dimenticato il senso della loro vocazione e del loro compito nella “bufera” della Seconda guerra mondiale e hanno dato la loro vita per restare vicini al loro gregge, insieme al vescovo, mons. Angelo Cambiaso. Il percorso proposto, curato dalla Biblioteca diocesana, si snoda in un alternarsi di pannelli corredati da note biografiche e fotografie, oggetti e pubblicazioni dedicati al drammatico momento storico che i sacerdoti hanno attraversato. La preparazione dell’evento è consistita in un recupero memoriale condotto grazie al materiale documentario custodito nella Biblioteca diocesana e alle fonti orali, i ricordi dei pochi ancora in vita che hanno conosciuto questi pastori o dei loro parenti. “La scelta delle date – viene spiegato in una nota – non è stata arbitraria; la collocazione della mostra a ridosso e nel corso della Settimana Santa indica l’obiettivo dell’esposizione: la ricostruzione di una vicenda storica documentata, ma soprattutto la proposta di un cammino di meditazione sulla fede, dono di Dio capace di illuminare anche i passaggi più dolorosi della storia. Come afferma Papa Francesco nella Lumen Fidei: ‘La fede non è luce che dissipa tutte le nostre tenebre, ma lampada che guida nella notte i nostri passi, e questo basta per il cammino. All’uomo che soffre, Dio non dona un ragionamento che spieghi tutto, ma offre la sua risposta nella forma di una presenza che accompagna’. I sacerdoti a cui è dedicata la mostra hanno dato piena testimonianza di essere accanto ad ogni uomo ‘nell’ora più buia’”. Ogni gruppo verrà accompagnato alla scoperta dell’esposizione con una visita guidata della durata di circa 50 minuti.