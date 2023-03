Diocesi: Lamezia Terme, domani mons. Parisi presiede una messa per ricordare il vescovo Moietta

Nel 60° anniversario della morte di mons. Vittorio Moietta, il vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, celebrerà domani, sabato 1° aprile, alle 11 in cattedrale, una celebrazione eucaristica per ricordarlo. Nato il 7 aprile 1913 a Brusasco, in provincia di Torino e diocesi di Casale Monferrato, Moietta in terra monferrina fu parroco, padre spirituale del Seminario maggiore e fondatore del Gruppo missionario N. S. di Crea. Venne nominato all’inizio del gennaio 1961 vescovo di Nicastro (dal 1986 Lamezia Terme), diocesi che guidò per due anni perché morì a soli 50 anni il 1° aprile del 1963 per un male incurabile. Fu seppellito nella cattedrale dei SS. Pietro e Paolo.

“Nonostante il suo sia stato un episcopato di due anni, però, mons. Moietta – si legge in una nota della diocesi – ha lasciato un segno del suo passaggio in un territorio che lui ha tanto amato ed in una Chiesa che aveva sollecitato, sin dalle sue prime parole, ad essere ‘missionaria’ a spingere ‘ovunque il sangue della verità che deposita in ogni cuore il fermento evangelico della vita, specie nei piccoli cuori’”. “E la Chiesa che è in Lamezia – prosegue la nota – non lo ha dimenticato. Tante sono le persone che in questi anni si sono accostati alla sua tomba in Cattedrale per pregare o anche solo per ‘salutare’ chi è ancora vivo nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di incrociare la sua strada, ma anche di chi, essendo nato dopo la sua morte, ne ha potuto conoscere la vita ma, soprattutto, la spiritualità attraverso i racconti ed i documenti di chi ha vissuto quel periodo”.

Sempre domani, alle 17.30 nella chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo, a Brusasco, verrà celebrata una messa in ricordo di mons. Moietta da mons. Carlo Grattarola che fu suo segretario particolare negli anni di episcopato.