Autismo: Fabrizio d’Alba (Policlinico Umberto I), “i nostri medici, ricercatori ed operatori sanitari ogni si impegnano per non lasciare nessuno indietro”

In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo (Waad-World autism awareness day), il 2 aprile dalle 10.30 nell’aula magna dell’Istituto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I di Roma si parlerà delle esperienze e delle criticità delle persone autistiche in tutte le fasce della loro vita. saranno presenti all’incontro specialisti del settore e rappresentanti delle istituzioni e della società civile. In contemporanea, dalle 11 alle 16 nel giardino, saranno organizzati laboratori creativi per i bambini con musica e magia ed un buffet per tutti. Inoltre è in programma nell’Istituto di neuropsichiatria infantile “Giovanni Bollea”, l’evento “Oltre il 2 aprile: un viaggio lungo tutto l’anno”. Il tema scelto quest’anno dall’Onu per la Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, è la trasformazione verso un mondo neuro-inclusivo che “non lasci nessuno indietro”. “Questa la filosofia che da anni è ispiratrice del lavoro del Centro di neuro psichiatria infantile, vera eccellenza del Ssn dove i nostri medici, ricercatori ed operatori sanitari ogni si impegnano per non lasciare nessuno indietro”, ha spiegato Fabrizio d’Alba, direttore generale del Policlinico Umberto I, aggiungendo che “in questa Giornata mondiale dedicata all’autismo, sono lieto di condividere questo messaggio con i professionisti e i rappresentanti delle istituzioni che sono sempre al nostro fianco”.