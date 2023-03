Papa al Gemelli: Bruni, “confermate le dimissioni nella giornata di domani”

Domani Papa Francesco sarà dimesso dal Gemelli. A confermarlo questa sera è l’equipe medica che sta seguendo il Santo Padre, la quale – fa sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni – “dopo aver valutato l’esito degli esami effettuati in data odierna e il favorevole decorso clinico, ha confermato la dimissione del Santo Padre dal Policlinico A. Gemelli nella giornata di domani”. “Nel pomeriggio odierno Sua Santità Papa Francesco, dopo essersi raccolto in preghiera nella Cappellina dell’appartamento privato, ha ricevuto l’eucarestia”, ricorda inoltre il portavoce vaticano a proposito del bollettino diffuso questo pomeriggio, in cui si rendeva noto che il Papa si era recato in visita al reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile e aveva battezzato il piccolo Miguel Angel. “In questa occasione – aggiunge questa sera Bruni – rivolgendosi al personale sanitario presente, ha dedicato un pensiero a tutti coloro che contribuiscono ad alleviare i mali fisici e le angosce di quanti, quotidianamente, sono chiamati a testimoniare la croce di Cristo e ha espresso gratitudine per la loro abnegazione e il loro spirito di servizio. Al termine della visita è rientrato in reparto”. Domani, dunque, il Papa tornerà a Casa Santa Marta e sarà pronto il giorno dopo, Domenica delle Palme, a presiedere la celebrazione liturgica in piazza San Pietro che dà inizio ai riti della Settimana Santa in preparazione alla Pasqua.