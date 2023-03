Papa al Gemelli: mons. Aguiar (Gmg 2023), “preghiamo perché si ristabilisca presto e possa abbracciare i giovani a Lisbona”

“Prego perché possa ristabilirsi presto. La certezza che milioni di fedeli auspicano la stessa cosa ci dona speranza che sarà davvero così”. Così mons. Américo Aguiar, vescovo ausiliare di Lisbona e presidente della Fondazione Gmg 2023, augura una pronta guarigione a Papa Francesco, ricoverato al Gemelli di Roma, a nome di tutta la Gmg e dei giovani che vi parteciperanno. “Nutro la stessa speranza – aggiunge parlando al Sir – che ho visto in tutte le conversazioni che ho avuto con Papa Francesco sin dall’inizio del cammino per la Gmg di Lisbona di agosto. Il nostro Papa ha la capacità di collocare il nostro cuore e la nostra mente al posto giusto. La Gmg è di Gesù che ci guida in questi ultimi mesi così impegnativi ma carichi di sorprese che ci arrivano sotto forma di soluzioni insperate, di resilienza di tanti”. “Alla fine di ogni incontro – conclude – il Papa ci invita a pregare per lui e a toccare la nostra fragilità. Lui stesso sta sperimentando questa fragilità e preghiamo per lui perché possa ristabilirsi presto per abbracciare i giovani a Lisbona”.