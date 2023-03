Diocesi: Nuoro, in serata convegno “Politica. Quando e dove ti sei persa?”

“Politica. Quando e dove ti sei persa?”. Questo il titolo del convegno in programma oggi, venerdì 31 marzo, a Nuoro. Dalle 18, presso il Teatro San Giuseppe in via Trieste, interverranno Antonello Cabras, Beppe Pisanu, Carmelo Porcu, Angelo Roich, Pietro Soddu, Antonello Soro e Renato Soru. Il convegno, moderato da Giacomo Mameli, è organizzato dalla diocesi di Nuoro, grazie anche agli Uffici della Pastorale sociale e della Pastorale del Turismo, in collaborazione con il settimanale diocesano “L’Ortobene”.