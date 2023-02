Terremoto in Turchia e Siria: patriarcato Venezia, il 26 marzo colletta straordinaria per le popolazioni colpite

Accogliendo l’invito della Conferenza episcopale italiana a sostegno dei terremotati di Turchia e Siria, il patriarcato di Venezia rende noto che oggi il patriarca Francesco Moraglia ha indetto una colletta straordinaria per domenica 26 marzo, V di Quaresima. “Il devastante terremoto che ha colpito molte popolazioni – scrive Moraglia – si aggiunge, spesso, a situazioni di grave povertà, instabilità e, talora, forti contrapposizioni già presenti da tempo. Desideriamo renderci ‘prossimi’ a coloro che sono stati colpiti così duramente ed essere loro vicini, innanzitutto con la preghiera per i morti, i feriti e i sopravvissuti che si ritrovano ad affrontare condizioni di vita drammatiche. È urgente offrire loro un concreto e generoso sostegno economico per aiutare e ridare speranza”.

A questa iniziativa concreta Moraglia ha voluto legare anche l’impegno alla preghiera: “Invito le comunità e i fedeli del patriarcato di Venezia ad intensificare la preghiera per quelle popolazioni e per le comunità cristiane locali, introducendo una particolare intenzione nella preghiera universale della messa – feriale e festiva – e valutando l’opportunità di altre proposte ed iniziative di preghiera nel corso della settimana”.