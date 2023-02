Diocesi: Pompei, prorogata fino al 28 febbraio 2023 la mostra “La stampa a servizio della fede e della carità”

È stata prorogata per tutto il mese di febbraio la mostra “La stampa a servizio della fede e della carità”. Fino al 28 febbraio, pertanto, sarà possibile visitare la tipografia di Bartolo Longo, che il beato fondatore del santuario di Pompei costituì per dare un futuro agli orfanelli e per divulgare le tante iniziative ed opere caritative in favore dei più bisognosi: tra le tante, l’ideazione, nel 1884, del periodico “Il Rosario e la Nuova Pompei”, pubblicazione ancora oggi stampata e diffusa in tutto il mondo.

Le visite avranno luogo, previo appuntamento, il martedì e il giovedì dalle 14 alle 18, presso l’Archivio storico diocesano adiacente al santuario. Per informazioni e prenotazioni: tel. 081/857.73.36 – www.archiviobibliotecabartololongo.it.