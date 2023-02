Giornata del malato: Imola, iniziative in cattedrale con il vescovo e a Lugo con il vicario

Domani, sabato 11 febbraio, la diocesi di Imola invita la comunità a partecipare alla 31ª Giornata mondiale del malato. Un momento aperto a malati e anziani, sacerdoti, religiosi, cappellani degli ospedali e delle case di risposo, medici, operatori sanitari, volontari delle varie associazioni e fedeli tutti. Gli spazi dedicati all’iniziativa saranno cattedrale di San Cassiano per le parrocchie del vicariato di Imola e il santuario della Beata Vergine del Molino per le parrocchie del vicariato di Lugo. Alle 15 ci sarà l’accoglienza dei malati e alle 15.30 si svolgerà la solenne liturgia eucaristica presieduta a Imola dal vescovo Giovanni Mosciatti, a Lugo dal vicario, padre Gian Domenico Meloni. Seguirà, in entrambe le sedi, il momento della Liturgia della Luce.