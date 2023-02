Giornata del malato: Terni-Narni-Amelia, domani messa con il vescovo Soddu e benedizione del pulmino per l’Unitalsi

Nella cattedrale di Terni domani, sabato 11 febbraio, alle ore 17.30, il vescovo Francesco Antonio Soddu presiederà la messa per la Giornata mondiale del malato, che sarà concelebrata dal direttore della Pastorale della salute diocesana, padre Angelo Gatto, dall’assistente del Cvs, alla presenza delle dame e barellieri dell’Unitalsi di Terni-Narni-Amelia, dei membri del Centro volontari della sofferenza, di rappresentanti di medici ed infermieri e di alcuni malati. Al termine della celebrazione – informa la diocesi di Terni-Narni-Amelia – ci sarà l’inaugurazione e la benedizione, da parte del vescovo, del nuovo pulmino Fiat Stellantis Doblò dell’Unitalsi diocesana, acquistato con il contributo della Fondazione Carit e delle donazioni di alcune dame, barellieri e disabili della sottosezione Unitalsi. Il nuovo Doblò potrà trasportare fino a 6 persone, precisamente fino a 3 disabili con carrozzina e 3 operatori. Tale mezzo sarà utilizzato per consentire alle persone con disabilità di partecipare alle attività dell’Unitalsi per i pellegrinaggi nei santuari italiani, per le giornate di ritiro spirituale, per le giornate ricreative e per poter accompagnare coloro che ne hanno bisogno, a visite mediche, ricoveri e/o dimissioni ospedalieri, esami diagnostici. Tale attività è svolta dai volontari dell’Unitalsi durante tutto l’anno, realizzando così un’ importante attività di assistenza complementare ai tradizionali servizi offerti dalla sanità pubblica.